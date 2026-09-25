A campanha em Goiás teve dois marcos importantes nesta semana: o debate promovido por O POPULAR/CBN Goiânia entre os candidatos ao governo e a divulgação da pesquisa Quaest/TV Anhanguera.\nEsses são os destaques desta edição do Giro 360, com o editor da coluna Giro, Caio Henrique Salgado; o subeditor de Notícias de O POPULAR, Júlio Lacerda; e o repórter de Política Rubens Salomão.\nO trio analisa o desempenho de Daniel Vilela (MDB), Marconi Perillo (PSDB), Wilder Morais (PL) e Luís César Bueno (PT) no debate, além das estratégias adotadas pelas campanhas após o cenário revelado pela pesquisa.\n-Giro343 (1.3460685)\n-Giro 360: Debate e pesquisa movimentam a campanha em Goiás; ouça o podcast (1.3460721)