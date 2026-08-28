Esta edição especial do Giro 360 se debruça sobre a primeira rodada da pesquisa Quaest/TV Anhanguera para o governo de Goiás.\nO editor da coluna Giro, Caio Henrique Salgado, o subeditor de Notícias do jornal, Júlio Lacerda, e o repórter de política Rubens Salomão analisam os números e o que eles indicam para os próximos passos da disputa.\nNo segundo bloco, o assunto é a corrida pelas duas vagas ao Senado.\nO Giro 360 é o podcast de política do POPULAR, em parceria com a CBN Goiânia.\nVem com a gente. É só dar o play.\n-Giro339 (1.3449927)