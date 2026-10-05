O Giro 360 chega em edição especial para comentar os resultados das eleições em Goiás. Com a reeleição do governador Daniel Vilela (MDB) no primeiro turno, cresce a percepção de que tem início uma transição do caiadismo para o vilelismo.\nPara analisar o recado das urnas, o editor da Coluna Giro, Caio Henrique Salgado, o subeditor de Notícias de O POPULAR, Júlio Lacerda, e o repórter de política Rubens Salmão recebem duas convidadas: as jornalistas Cileide Alves e Fabiana Pulcineli.\nO Giro 360 é o podcast de política de O POPULAR, produzido em parceria com a Rádio CBN Goiânia.\nPara acompanhar, é só dar o play.\n-Giro345 (1.3464785)