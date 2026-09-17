Já na reta final do primeiro turno, a campanha em Goiás promete, finalmente, esquentar. Nos últimos dias, os principais postulantes ao Palácio das Esmeraldas intensificaram a troca de ataques, principalmente o governador Daniel Vilela (MDB) e o senador Wilder Morais (PL).\nEste é o tema principal desta edição do Giro 360, o podcast de política do POPULAR, em parceria com a Rádio CBN Goiânia. A escalação é a que você já conhece: Caio Henrique Salgado, editor da coluna Giro; Júlio Lacerda, subeditor de Notícias do jornal; e Rubens Salomão, repórter de política.\nNo segundo bloco, os três analisam as sabatinas realizadas ao longo da semana com os candidatos ao governo de Goiás.\nPara ouvir, é só dar o play.\n-Giro342 (1.3457535)