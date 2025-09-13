É incrível que “O Retorno” esteja em cartaz. No contrafluxo dos filmes em voga, ele é sombrio, lento, tem falatório demais e ação de menos, um roteiro mais antigo que o Antigo Testamento, o mocinho e a mocinha são sessentões sorumbáticos.\nQuem retorna às telas é Ulisses, o saqueador de Troia, e Penélope, a impecável. Ele se finge de pedinte para assuntar como vão as coisas em Ítaca depois de vinte anos ausente. Ela embroma os que lhe cobiçam o reino e o corpo, aos quais prometeu entregar-se quando acabar a mortalha que tece na algaravia do dia, mas desfaz na calada da noite.\nO casal real é interpretado pelo inglês Ralph Fiennes e a francesa Juliette Binoche, que em 1996 haviam contracenado em “O Paciente Inglês”, ganhador de nove estatuetas do Oscar. Entre os filmes de destaque naquele ano estavam “Veludo Azul”, “Hannah e suas Irmãs”, “A Missão” e “Platoon”.