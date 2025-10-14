O Instituto para Fortalecimento da Agropecuária de Goiás (Ifag) informou nesta terça-feira (14) ao quadro “Na Trilha da Política”, da rádio CBN Goiânia, que as construtoras contratadas já realizaram entre 10% e 12% das obras nas GO-178 e GO-180, nas proximidades de Jataí, no Sudoeste goiano. Nesta fase ocorreram os serviços de supressão vegetal, terraplenagem, drenagem e obras complementares, como instalação de cercas.\nSegundo o instituto, ambas se encontravam na fase de conferência de documentos de medição para posterior emissão de nota e para pagamento, o que não chegou a acontecer. A Construtora Caiapó é responsável pelas obras na GO-180 e o consórcio CCL/Trafecon (Construtora Centro Leste S/A e Trafecon Engenharia Ltda), pelas da GO-178.\nJá as construções nas GOs-461 e 147 param na fase de mobilização de maquinário e de operários. O Consórcio Coplan Engesur GO-461 (formado pela Coplan Construtora Planalto Ltda. e pela Engesur Construtora e Estudos Técnicos) responde pelas obras na primeira rodovia, em Doverlândia. A Construtora CCB responde pelo trecho da GO-147, entre Bela Vista de Goiás e Silvânia.