A alimentação natural ou “comida de verdade” vem sendo cada vez mais buscada e valorizada por quem quer ter uma vida mais saudável. Porém, a maioria das pessoas encontra uma barreira que é a falta de tempo para cozinhar ou se organizar ou até mesmo a falta de habilidade na cozinha. Outro ponto que pode ser considerado um problema é achar que tudo que é industrializado é ruim, o que não é uma verdade. A indústria tem seu papel importante no contexto de vida saudável. Principalmente quando pensamos em praticidade. Mas, para identificá-los, é necessário saber separar o joio do trigo. Por isso, se aprofunde em aprender a ler os rótulos dos alimentos, e principalmente, crie o hábito de ler a lista de ingredientes. Contudo, se você ainda não tem esse conhecimento, leia a coluna de hoje, pois trouxe algumas opções de industrializados saudáveis para facilitar seu dia a dia. Dica 1: produtos congelados. Essa opção te poupa muito tempo e é uma excelente forma de manter a ingestão de vitaminas e minerais e fibras em dia. Algumas opções são as seletas de legumes ou as versões separadas como brócolis, couve-flor, cenoura, vagem congelados. Para saber se está levando pra casa as versões saudáveis, leia os ingredientes e garanta que em sua composição possuem apenas os legumes que estão indicados no rótulo e nenhum outro adicional. Quanto ao valor nutricional, não se preocupe, esses produtos costumam ser branqueados (passam por um choque térmico) que garantem a preservação das propriedades nutricionais e textura). Como eles já vem selecionados, cortados e às vezes pré-cozidos, a praticidade é garantida, e, além disso, não precisa descongelar para realizar o preparo. Algumas leguminosas também podem ser encontradas nessas versões como ervilha, edamame, grão-de-bico. Ainda na linha de congelados, temos também o milho que é uma fonte de carboidrato e mais saudável que algumas versões enlatadas que normalmente possuem adição de conservantes e aditivos. Essas são excelentes opções para as refeições principais. Dica 2: enlatados. Alguns deles podem ser uma boa opção, pois não possuem conservantes. Leia os ingredientes sempre. Dica 3: atum enlatado. Com ele você pode fazer preparações rápidas como patê (lembre-se de usar uma base mais saudável como creme de ricota ou cottage ou até mesmo um requeijão light). Além disso, ele pode fazer parte de saladas ou até mesmo servir como fonte de proteína das refeições principais. Dica 4: sardinha. A sardinha é fonte de gorduras boas e, além disso, é uma opção normalmente em conta financeiramente. Pode ser utilizada da mesma forma que o atum. Dica 5: barrinhas de cereais com bons ingredientes. A maioria das barrinhas disponíveis não são boas opções. Mas no mercado é possível encontrar versões que possuem somente ingredientes naturais ou com quase nenhum aditivo. Caso tenha alguns aditivos, basta não exagerar nas quantidades consumidas. Dica 6: suplementos de proteína (whey protein). Apesar de ser um produto ultraprocessado, ele pode sim ser um aliado da alimentação saudável, pois trata-se de uma proteína de boa qualidade, de fácil consumo e transporte sendo uma alternativa bem superior aos salgadinhos, bolachas, biscoitos e outros produtos semelhantes que normalmente se come fora de casa, além de provocarem mais saciedade. Existem versões que não possuem aditivos ou possuem poucos deles que, no geral, não são prejudiciais à saúde como estabilizantes e emulsificantes.