Pesquisas realizadas em municípios e no estado desde o ano passado revelam o incômodo de goianos com o sistema de saúde pública. O dado mais recente foi revelado pelo Ranking de Competividade dos Municípios, do Centro de Liderança Pública (CLP), conforme reportagem do repórter Gabriel Neves, publicada nesta segunda-feira pelo jornal O POPULAR. Goiânia subiu 29 posições nesse ranking nacional, da 124ª para a 95ª, e passou a integrar o top 100, mas seguindo tendência já apontada no ano passado a saúde teve o resultado mais negativo entre todos os indicadores do CLP.\nO indicador de acesso à saúde caiu 14 posições, por conta de baixa cobertura vacinal, baixa cobertura da atenção primária e redução no atendimento pré-natal. O ranking da qualidade de saúde registrou queda de 22 posições, com piora do indicador em números sobre obesidade infantil e mortalidade infantil. Em entrevista ao jornal, o prefeito Sandro Mabel afirmou que quer subir os indicadores em 2026. Ele justificou que recebeu a área em situação muito precária e que não teve tempo de recuperá-la ainda.