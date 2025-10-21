Diferente dos iogurtes saborizados, o iogurte natural de boa qualidade possui pouquíssimos ingredientes - normalmente, leite pasteurizado ou reconstituído e fermento lácteo. Ele é livre de conservantes, corantes, açúcares como xarope de milho e amido. Alguns recebem a adição da enzima lactase, como é o caso dos iogurtes zero lactose, o que não compromete o valor nutricional e pode ser consumido por quem possui intolerância à lactose. Em resumo, para escolher um iogurte de qualidade, confira sempre a lista de ingredientes.\nO iogurte natural oferece diversos benefícios à saúde, atuando na saúde intestinal por possuir probióticos (bactérias “do bem” que atuam favorecendo a saúde intestinal e, consequentemente, a saúde do corpo como um todo), é fonte de cálcio, fundamental para a saúde óssea, principalmente para mulheres na menopausa, momento em que aumenta o risco de perda óssea, além de ser fonte de vitaminas do complexo B que atuam no metabolismo de nutrientes, produção de energia e a saúde do sistema nervoso. Ele também é fonte de fósforo, importante para a saúde dos ossos e dentes, além de ser fonte de proteína, sendo uma excelente opção para aqueles que buscam o ganho de massa muscular.