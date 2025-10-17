A liminar do Supremo Tribunal Federal (STF) que suspendeu a parceria do governo de Goiás com o Instituto de Fortalecimento da Agropecuária de Goiás (Ifag) pautou o embate entre o governador Ronaldo Caiado (UB) e a oposição.\nNeste episódio do Giro 360, a editora substituta da coluna Giro, Fabiana Pulcineli; o subeditor de Notícias de O Popular, Júlio Lacerda; e o repórter de política Rubens Salomão contam como a decisão do ministro Alexandre de Moraes repercutiu para além das obras de infraestrutura afetadas pela medida.\nNo segundo bloco, o assunto é a blindagem do deputado Gustavo Gayer (PL), aprovada pelo plenário da Câmara dos Deputados, em processo criminal no qual ele é acusado pelo senador Vanderlan Cardoso (PSD) dos crimes de calúnia, injúria e difamação.\nA decisão do plenário libera o deputado para se lançar como provável candidato ao Senado em 2026.