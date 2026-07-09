O presidente Luiz Inácio Lula da Silva entrou de vez no jogo em Goiás. Em encontro com a deputada federal Adriana Accorsi (PT) e a vereadora de Goiânia Aava Santiago (PSB), o petista deixou claro que gostaria de vê-las candidatas a cargos majoritários, apesar da resistência de ambas.\nO editor da coluna Giro, Caio Henrique Salgado, e os repórteres de política Fabiana Pulcineli e Rubens Salomão explicam o posicionamento do presidente nesta edição do Giro 360.\nNo segundo bloco, o debate é sobre a atenção do governador Daniel Vilela (MDB) ao impacto da saúde pública nas eleições deste ano. Nesta semana, o emedebista assinou o protocolo para a transferência da gestão do Hospital de Urgências de Goiás (Hugo).\nO Giro 360 é o podcast de política do jornal O POPULAR, em parceria com a rádio CBN Goiânia.