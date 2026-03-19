Depois de um ano tumultuado, marcado por crises com a Câmara Municipal e pela decretação de calamidade financeira, o prefeito de Goiânia, Sandro Mabel (UB), acredita que chegou o momento de assumir um papel de maior protagonismo na campanha do vice-governador Daniel Vilela (MDB), pré-candidato ao governo do Estado este ano.\nEsse é um dos temas desta edição do Giro 360, que reúne o editor da coluna Giro, Caio Henrique Salgado, o subeditor de Notícias de O POPULAR, Júlio Lacerda, e o repórter de política Rubens Salomão.\nO trio também comenta a apreensão de deputados estaduais e federais da base governista com a montagem das chapas proporcionais do grupo.\nO Giro 360 é o podcast de política do jornal O POPULAR, em parceria com a Rádio CBN Goiânia.\nPara ouvir, é só dar o play.\n-Giro319 (1.3388170)