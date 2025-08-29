Vereador Igor Franco (MDB) não é mais líder do prefeito Sandro Mabel na Câmara de Goiânia (Fábio Lima)\nApós sequência de derrotas em votações nesta semana, o prefeito Sandro Mabel (UB) decidiu oficializar a retirada do vereador Igor Franco (MDB) de sua liderança na Câmara de Goiânia.\nA informação foi confirmada à coluna pelo próprio prefeito, que ainda não definiu quem será o substituto. O ofício pode ser enviado à Câmara ainda nesta sexta-feira (29).\nA troca na liderança deve ser um dos assuntos da coletiva que o prefeito vai conceder no Paço Municipal, às 11h30, para falar sobre a taxa do lixo. A cobrança teve sua revogação aprovada em primeira votação na Câmara, nesta quinta-feira (28), e o assunto deve parar na Justiça.\nMabel demonstrou insatisfações com Igor por diversas vezes nas últimas semanas. O prefeito havia condicionado a permanência do líder no posto à desarticulação da Comissão Especial de Inquérito do Limpa Gyn.