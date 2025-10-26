A queda de braço com Lula na Malásia pela revisão do tarifaço e a vitória ou derrota de Javier Milei nas eleições legislativas da Argentina, neste domingo, serão duas ótimas oportunidades simultâneas para Donald Trump definir os rumos das relações dos EUA com a América do Sul e sua estratégia para retomar a influência norte-americana na região. Dois testes de fogo.\nPara o bem ou para o mal, Trump mira em quatro das cinco maiores economias da América do Sul e as diferenças são estridentes. Como define um sagaz embaixador, as relações com o Brasil são de "lucro e alegria", a Argentina virou "um peso", ou um custo de bilhões de pesos, e a Venezuela e a Colômbia atraem chuvas, trovoadas, ameaças e até o mais poderoso porta-aviões do mundo nas suas costas. O Chile? Não está no radar.\nO tema mais espinhoso com Trump será a escalada contra Venezuela e Colômbia, mas Lula não vai pedir nada demais, nem favor nenhum, só a correção de uma sucessão de erros contra o Brasil: tarifas injustas, suspensão injusta de vistos e a aplicação injusta da Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes e sua mulher E Trump e Lula terão a chance de pôr na mesa avanços na cooperação bilateral, inclusive quanto a minerais críticos.