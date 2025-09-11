O ex-governador de Goiás, Marconi Perillo (PSDB), intensificou sua agenda nos últimos dias, o que foi interpretado por aliados como um sinal claro de que o tucano ensaia entrar na disputa pelo Palácio das Esmeraldas em 2026. A movimentação incluiu visitas à Assembleia Legislativa e encontros com vereadores correligionários.\nNeste episódio do Giro 360, o editor da coluna Giro, Caio Henrique Salgado; o subeditor de Notícias de O POPULAR, Júlio Lacerda; e o repórter Rubens Salomão analisam os passos do ex-governador.\nNo segundo bloco, o tema é a ausência do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (UB), nos atos em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no 7 de Setembro.\nO Giro 360 é o podcast de política do jornal O POPULAR, em parceria com a Rádio CBN Goiânia.\nPara acompanhar, é só dar o play.\n-Giro301 (1.3311308)