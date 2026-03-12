Enquanto a movimentação segue intensa na base do governador Ronaldo Caiado (PSD) e o PL continua envolvido em divergências internas, o ex-governador Marconi Perillo (PSDB) e o PT adiam a definição da chapa majoritária para o governo de Goiás.\nNesta edição do Giro 360, Caio Henrique Salgado, Júlio Lacerda e Rubens Salomão contam o que está por trás da aparente letargia desses setores da oposição ao Palácio das Esmeraldas.\nNo segundo bloco, eles analisam os resultados da mais recente pesquisa presidencial Genial/Quaest.\nO Giro 360 é o podcast de política do jornal O POPULAR, em parceria com a rádio CBN Goiânia.\nPara acompanhar, é só dar o play.\n-Giro318 (1.3385154)