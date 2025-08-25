O ex-governador Marconi Perillo (PSDB) adotou tom mais moderado na primeira entrevista que concedeu após a divulgação da pesquisa Genial/Quaest, na sexta-feira (22), com o cenário da disputa eleitoral em Goiás em 2026.\nEu não tiro o mérito daquilo que foi continuado, que continuou dando certo. Tampouco eu tiro o mérito da propaganda que foi feita ao longo desse tempo. Goiás não aconteceu agora, tampouco aconteceu nos meus governos”, afirmou nesta segunda-feira (25), em entrevista ao quadro Na Trilha da Política, na rádio CBN Goiânia.\nSegundo a Genial/Quaest, o vice-governador Daniel Vilela teria 26% das intenções de voto se as eleições fossem hoje, Marconi, 22%, Wilder Moraes, 10% e Adriana Accorsi, 8%.\nMarconi afirma que o debate eleitoral terá de ser sobre o futuro do Estado e sobre um programa estruturante para os próximos 30 anos. Ele minimiza a força política do governador Ronaldo Caiado (UB). Segundo a Quaest, seu governo tem 88% de aprovação e para 73% dos entrevistados, Caiado merece eleger seu sucessor. “O candidato a governador não é o Caiado. O candidato será outro. Certamente muito menos experiente. E, na minha opinião, o goiano se acostumou com um sarrafo [barra, com limite de altura] muito elevado. Nós deixamos o governo numa situação em que os indicadores estavam muito elevados. Confira a entrevista a seguir: