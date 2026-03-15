São dois, e não um, os personagens chaves e explosivos do caso Master: Daniel Vorcaro, o onipresente, e Martha Graeff, sua namorada da época bilionária e glamurosa, que sabe de tudo, ou de muita coisa, e nos lembra o quanto as mulheres, como Tereza Collor, foram decisivas para esclarecer grandes escândalos nacionais, da Velha à Nova República.\nA República de hoje - melhor não adjetivá-la -- está em suspense não só diante da muito provável delação premiada de Daniel Vorcaro, mas também do momento em que Graeff decidir botar a boca no trombone sobre ele e quem, quando e onde mergulhou fundo no jogo dele.\nA competição com o Oscar é evidente, no roteiro, protagonistas, coadjuvantes, luxo, festas, jatos, mulheres lindas, garotas de programa, "quebrar os dentes" de jornalistas e suicídio na cadeia, com envolvimento desde pastores e blogueiros até políticos, juízes e governadores. A realidade supera a ficção.