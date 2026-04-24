Três ilustres desconhecidos, que surgiram do nada, lançaram-se na política e foram eleitos governadores em 2018, na onda do bolsonarismo e contra o “sistema, a política, a corrupção e a violência”, tornam-se hoje ótimos “cases” sobre “outsiders” na política. Dois caíram em desgraça, um virou candidato a presidente.\nOs dois que não deram certo vieram da área jurídica, hoje tão abalada por revelações chocantes, e apresentaram-se como impecáveis cumpridores da lei e impolutos guerreiros contra a corrupção. Ibaneis Rocha, advogado muito bem-sucedido e ex-presidente da OAB-DF, foi eleito e reeleito no DF, mas... E Wilson Witzel, ex-juiz federal (vejam só!), foi tão efêmero como governador quanto meteórico como candidato no Rio.\nIbaneis teve um fim dramático, com muita coisa a explicar sobre como o BRB, banco estatal, foi embolado com o Master e dilapidado na sua gestão. Grande “azarão”, Ibaneis teve 70% dos votos no segundo turno de 2018 e foi reeleito já no primeiro turno em 2022. Será que não tinha a menor ideia do assalto ao BRB, como não teve no 8 de janeiro do golpe?