Ao menos duas das mudanças partidárias que ocorreram no fim do prazo de filiações de candidatos, neste sábado (4), revelaram a dificuldade da base aliada do governo em agregar sob seu guarda-chuva todos os seus aliados e surpresas de última hora. As filiações do presidente da Câmara de Goiânia, Romário Policarpo, no Cidadania, federado com o PSDB de Marconi Perillo, e do ex-prefeito de Aparecida de Goiânia Gustavo Mendanha, que saiu do PSD de Ronaldo Caiado para o PRD, federado com o Solidariedade, são os casos mais emblemáticos.\nMendanha quer ser candidato a vice-governador na chapa do governador Daniel Vilela (MDB). Neste fim de semana, ele informou a Daniel e a Caiado o convite que recebeu do ex-secretário Jorcelino Braga, membro da executiva nacional, para se filiar ao PRD. O ex-prefeito diz que os dois compreenderam sua decisão, mas esta coluna apurou que os dois se surpreenderam. Em 2022, Mendanha disputou a eleição para governador contra Caiado pelo Patriota, hoje PRD.