O mercado imobiliário de Goiânia está aquecido e em crescimento. A cidade, que combina qualidade de vida, infraestrutura em expansão e custos ainda competitivos, tornou-se atrativa tanto para quem busca moradia quanto para quem vê nos imóveis uma oportunidade segura de investimento. Esses dois perfis, embora distintos em motivações e critérios, coexistem e se complementam na dinâmica urbana da capital.\nDe acordo com os dados de fluxo migratório no Brasil, divulgados recentemente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Goiás teve o segundo maior crescimento populacional, com 186.827 novos habitantes, sendo também o segundo estado que mais atraiu novos moradores no Brasil, desde 1991. Além disso, segundo pesquisas da Ademi-GO, há dois anos consecutivos, Goiânia se mantém como terceiro maior mercado imobiliário do país.