O PL vai meter a colher hoje em mais um crise na família Bolsonaro, que enveredou ainda mais profundamente por um caminho que pode ser definido como “todos brigam e ninguém tem razão”. Depois de meses de desgaste com as verdades sobre o golpe do patriarca Jair, as graves inconsequências do 03 Eduardo e, por último, o descontrole do até então controlado 01 Flávio, quem entra no olho do furacão é Michelle.\nO presidente do partido, Valdemar Costa Neto, cortou o cargo e o salário de R$ 46 mil de Jair no PL depois da prisão definitiva, mas não mexeu nos de Michelle, importante ponte com o eleitorado feminino e evangélico, que a leva aos vários cantos do País, à chance de disputar o Senado pelo DF e até, quem diria?, às pesquisas presidenciais de 2026.\nMichelle, porém, não tem autonomia nem mais a força do marido, preso e inelegível, para sair por aí desautorizando as articulações estaduais do PL. Foi o que ela fez, em público, em plena Fortaleza, contra a aliança com Ciro Gomes, que volta ao PSDB com o objetivo de disputar mais um mandato ao governo do Ceará.