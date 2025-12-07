O tímido lançamento do senador Flávio Bolsonaro à Presidência, por ele próprio, numa mera notinha,, deixa dúvidas se é para valer ou não, racha a direita e é comemorado pelo lulismo. Tudo somado, o principal efeito foi o oposto do desejado pela família: deflagrar uma campanha de setores políticos, econômicos e financeiros a favor de Tarcísio Gomes de Freitas. O não a Flávio é o sim a Tarcísio contra Lula\nComo levar a sério um lançamento feito pelo próprio interessado, numa nota desenxabida, no fim tarde de uma sexta-feira? A primeira impressão foi natural: isso não é sério, foi só para conter a onda pró Michelle, enquanto é tempo. Ou seja, um movimento preventivo.\nE como reagiu a direita? Como sempre, rachada. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, que nem sequer foi informado pelo "capitão Bolsonaro", usou um tom conformado: "Flávio me disse que o nosso capitão confirmou sua pré-candidatura. Então, se Bolsonaro falou, está falado!" Soa assim: "Ah, tá bem".