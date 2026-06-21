Dois senadores de polos políticos opostos, Jaques Wagner, do PT, e Ciro Nogueira, do PP, já sofreram operação de busca e apreensão, a pedido da PF e com autorização do relator, ministro André Mendonça, por suspeita de recebimento de altos valores e favores no caso Master. Não ficou faltando alguém? E o também senador Flávio Bolsonaro, do PL?\nNão há respostas técnicas e jurídicas inquestionáveis. Como o processo corre sob sigilo, não se sabe sequer se a PF fez ou não o pedido de busca contra Flávio e se esse pedido foi ou não analisado por André Mendonça. Em qualquer dos casos, "por quê?"\nTudo isso complica por Flávio ser, não só senador e enrolado com suspeitas anteriores, como rachadinhas, imóveis e envolvimento com milícias, mas candidato à Presidência. E por André Mendonça, mesmo eficiente e rigoroso até agora, ter sido colocado no STF por Jair Bolsonaro.