Enquanto milhões de brasileiros vivem com seus filhos em barracos, amontoados em morros, sem esgoto, higiene e o mínimo de segurança e conforto, os ricos e poderosos cruzam os céus do País - e do mundo - em jatinhos e jatões, próprios, alugados ou "emprestados". Baratinho não é.\nOs muitíssimo ricos do setor privado compram aviões para uso pessoal, se exibir por aí, fazer negócios e paparicar quem lhes possa garantir algum tipo de vantagem. Os poderosos do serviço público aproveitam seus 15 minutos de fama para usufruir do bom e do melhor, como, por exemplo, os jatinhos da FAB e seus brindes caprichados.\nO famoso da vez, Daniel Vorcaro, por exemplo, voava alto, cruzava oceanos e, além de "aviões laranjas" de suas empresas, comprou três jatos ultra modernos para ele próprio, com um detalhe: à vista. Mais interessante ainda é como ele fazia uso das preciosidades: para desfrute próprio, gracinhas para as namoradas e paparicar gente importante.