A primeira tentativa de acordo entre o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e o senador Vanderlan Cardoso, dentro do PSD, fracassou. Os dois se reuniram com o presidente nacional da sigla no começo da semana, mas saíram sem entendimento.\nCaiado insiste em uma aliança com o PL, que incluiria uma vaga ao Senado para o deputado Gustavo Gayer. Diante desse cenário, Vanderlan pode buscar outro partido para tentar a reeleição. Enquanto isso, o também senador Wilder Morais reafirma que o PL terá candidato próprio ao governo de Goiás.\nNesta edição, o editor da coluna Giro, Caio Henrique Salgado, o subeditor de política do Popular, Júlio Lacerda, e o repórter Rubens Salomão revelam os bastidores desse encontro.\nO Giro 360 é o podcast de política do jornal O Popular, em parceria com a Rádio CBN Goiânia.