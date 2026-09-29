A contagem regressiva do primeiro turno já começou, num cenário estável e com o presidente Lula cinco pontos à frente do senador Flávio Bolsonaro na Quaest, mas só se fala sobre o STF, onde a polarização eleitoral domina tudo e todos e corrói ainda mais a imagem da corte. É como se só os seus dez votos fossem eleger o novo presidente.Nas ruas, não se veem bandeiras, cartazes ou carros paramentados, seja pró Lula, seja a favor de Flávio, numa das eleições mais frias e desanimadas de que se tem notícia. Mas, no Supremo, a equipe da campanha de Lula só falta se vestir de vermelho, com estrela no peito, e a de Flávio, a qualquer hora, aparece enrolada nas bandeiras do Brasil, EUA e Israel.O ministro André Mendonça, relator do caso Master, mandou retirar das redes sociais tudo a respeito de Nossa Senhora Aparecida, depois de viralizar a fake news de que Flávio tiraria dela o título de Padroeira do Brasil. Mendonça acertou em combater fake news, mas exagerou ao proteger seu candidato.Flávio Dino, que disputa como Gilmar e Alexandre quem é mais audacioso, reagiu, dando uma canetada para suspender a decisão de Mendonça e deixar rolar tudo, inclusive a fake news contrária a Flávio. Logo, Dino também exagerou e não teve pruridos ao proteger seu próprio candidato.Flávio Bolsonaro, que se exibiu com uma boneca de crochê simulando a padroeira, botou em campo mais um “dos seus” no STF, Luiz Fux, para neutralizar Dino. Mas fez o que não deveria ter feito: bateu de frente com a CNBB.Circulam na internet manifestações e cantorias de bispos católicos, sem citar Lula ou Flávio, mas defendendo soberania nacional, democracia, combate à pobreza, preservação da Amazônia... Alguém tem dúvida sobre de quem são essas bandeiras? E de que é uma retaliação à cooptação dos evangélicos pelos bolsonaristas?Na semana decisiva da eleição, o mais conveniente para Flávio seria se assumir vítima de mensagens veladas e de uma evidente fake news, mas ele quis potencializar a questão e acusou principal entidade católica do Brasil, de conluio com o PT para difundir a versão falsa.A CNBB reagiu: “Não se combate uma mentira com outra mentira”. Desmentiu tanto as duas acusações, de Flávio e a Flávio, mas a crise já tinha caído em cheio no STF, que, com a imunidade baixa, se contagia facilmente.Difícil dizer se foram bets e canetas emagrecedoras, ou se a história sobre a Padroeira tem a ver, mas a Quaest captou que a diferença de Lula para Flávio entre os católicos subiu de 16 para 19 pontos: 48% a 29%. Numa disputa tão apertada, pode fazer diferença no final.