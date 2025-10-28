Recreativas ou profissionais, as corridas de rua têm ganhado todo o País. Os motivos para o aumento do número de praticantes são vários: saúde física e mental, socialização, superação pessoal, mudança de composição corporal e influência das redes sociais. Esse fenômeno também se deve a questões hormonais como a liberação de endorfina que traz a sensação de alívio e bem-estar, fazendo com que o número de adeptos aumente ainda mais e permaneçam praticando esse esporte. Dentro do grupo de corredores, existem aqueles praticantes que buscam melhorar seu rendimento (performance). Para isso, a nutrição adequada é essencial. Nesses casos, o carboidrato deve ser seu melhor aliado. Ele é o nutriente principal responsável pela geração de energia, portanto, se você tem medo de consumi-lo, essa é a hora de mudar de ideia. O consumo antes das atividades e até mesmo durante e depois das provas traz diversos benefícios. O consumo antes garante um bom estoque de energia para a prova, durante ajuda na preservação desses estoques, auxilia no fornecimento de energia rápido e prevenção de fadiga e logo após garante a reposição dos estoques de energia perdidos (glicogênio) e recuperação muscular. O horário, o tipo e as quantidades que devem ser utilizadas variam de pessoa para pessoa. As orientações de consumo são baseadas no tempo e no tipo (corridas de curta e longas distâncias, maratonas e meias-maratonas) de provas, momento em que será consumido, tolerância, preferência, facilidade de consumo e peso do indivíduo. Para orientações mais específicas, procure um nutricionista. Por exemplo, na maior parte das provas percorridas em até uma hora, o consumo do carboidrato durante a prova é dispensável. Acima disso pode ser necessário o consumo durante a prova. Quanto mais distante do horário da prova, maiores devem ser as quantidades ingeridas e quanto mais próximo das provas, menores as quantidades. Seguem algumas sugestões.Antes das provas: pão ou tapioca com geleia, banana com mel, suco de laranja coado ou suco de uva integral. Proteínas não são necessárias, mas podem ser consumidas em baixas quantidades como complemento: queijos, ovos e iogurtes magros. Se a última refeição antes for o almoço, pode-se consumir batata, mandioca, arroz branco, macarrão com alguma fonte de proteína magra. Muito próximo ao horário da prova, deve-se evitar o consumo excessivo de fibras, gorduras e alimentos de difícil digestão. Sugestões durante a prova: bananinha, rapadura, bisnaguinha com geleia, tâmara desidratada, balas de goma. Um forma mais fácil e mais utilizada são os géis de carboidratos (em provas longas é interessante que na composição, além da maltodextrina também contenha frutose para aumentar a quantidade de carboidrato que será absorvida). Outra opção é a maltodextrina em pó (carboidrato de rápida absorção). Nesses casos, o consumo de água, nas quantidades ideais, juntamente com esses carboidratos, deve ser calculado para não causar transtornos gastrintestinais. Sugestão pós-prova: shake de frutas com whey, frutas com granola iogurte e mel, açaí com granola ou até mesmo uma refeição completa. Outra orientação fundamental é a correta hidratação. A perda muito grande de peso corporal durante as provas, em média acima de 3%, pode aumentar a percepção de esforço, redução da função cardíaca e da termorregulação, por isso a hidratação é fundamental. Outro fator preocupante é o risco de hiponatremia (redução drástica de sódio e outros eletrólitos no sangue) que causa náuseas, fadiga, dores de cabeça, convulsões e até mesmo a morte a depender de caso. Isso é causado devido a uma excessiva perda de sódio e eletrólitos pelo suor e o consumo excessivo de água sem a devida reposição desses eletrólitos que foram perdidos. Ou seja, o excesso também pode ser prejudicial. O consumo de água deve ser realizado antes mesmo do início da prova por volta de duas a quatro horas de antecedência. Existem variadas indicações das quantidades a serem ingeridas, mas uma dica prática é deixar a urina clara antes das provas e durante a prova obedeça os sinais de sede. Sentiu sede, beba água.