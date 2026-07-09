As recentes alterações promovidas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) nas regras do crédito rural inauguram um debate que vai muito além da esfera financeira. Em um país onde o agronegócio responde por parcela significativa do PIB, das exportações e da geração de empregos, qualquer mudança que afete a relação entre produtores e instituições financeiras precisa ocorrer com responsabilidade. Afinal, não estamos tratando apenas de contratos bancários, mas da segurança jurídica de um dos setores mais importantes da economia.\nAté então, o produtor rural que comprovasse dificuldades temporárias para honrar seus compromissos financeiros possuía o direito de solicitar a prorrogação da dívida, mecanismo respaldado pela legislação e consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Com as resoluções nº 5.314 e nº 5.315, essa garantia deixa de ser um direito assegurado e passa a depender da conveniência da instituição financeira, alterando profundamente a lógica de proteção construída ao longo de décadas para um setor naturalmente exposto a riscos climáticos, sanitários e econômicos.