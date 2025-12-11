O anúncio da pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência da República aumenta as dúvidas sobre o destino do PL em Goiás: a legenda terá candidatura própria ao Palácio das Esmeraldas ou apoiará o vice-governador Daniel Vilela (MDB)?\nPor outro lado, a iniciativa do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro dá novo ânimo ao projeto nacional do governador Ronaldo Caiado (União Brasil).\nEsse é o tema principal do Giro 360, podcast de política do jornal O POPULAR em parceria com a CBN Goiânia. Nesta edição, a escalação é a tradicional: o editor da coluna Giro, Caio Henrique Salgado; o subeditor de Notícias do jornal, Júlio Lacerda; e o repórter de política Rubens Salomão.\nNo segundo bloco, o assunto é um bate-boca entre os deputados Clécio Alves (Republicanos) e Talles Barreto (União Brasil), na Assembleia Legislativa.