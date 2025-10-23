A Comissão Especial de Inquérito (CEI) que investiga o contrato da Prefeitura de Goiânia com o Consórcio Limpa Gyn começa a definir os rumos da apuração. No entanto, os trabalhos ainda são marcados pelo fantasma da CEI da Comurg, encerrada em 2024 como uma “grande pizza”.\nNesta edição do Giro 360, a editora substituta da coluna Giro, Fabiana Pulcineli; o subeditor de Notícias de O POPULAR, Júlio Lacerda; e o repórter Rubens Salomão discutem como os integrantes da nova comissão tentam se livrar das sombras do passado e alcançar resultados práticos para melhorar a coleta de lixo na capital.\nNo segundo bloco, o tema são as obras rodoviárias executadas pelo Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária (Ifag) em Goiás, financiadas com recursos da taxa do agro. Na terça-feira (21), o ministro Alexandre de Moraes, do STF, autorizou a retomada dos serviços, mas manteve a suspensão liminar das leis que criaram o modelo de parceria entre o governo de Goiás e a iniciativa privada para essa finalidade.