O escândalo do Banco Master não é apenas o maior da história financeira do Brasil, mas também o fator que mais pode impactar as eleições de outubro, tanto a presidencial quanto para governadores, deputados e senadores. Se Gilberto Kassab é o grande articulador político, Daniel Vorcaro vai se tornando o maior desarticulador.\nDono do Master, com uma audácia e uma falta de pudor correspondentes ao seu QI, Vorcaro superou a primeira fase da sua estratégia, trocar a cadeia por tornozeleira, e investe na segunda e decisiva: cavar anulações ao longo do processo criminal, aliando questões técnico-jurídicas a recados e memórias políticas. Seu trunfo arrasador é... a ameaça de delação premiada.\nUma delação de Vorcaro não deixaria pedra sobre pedra em Brasília e não interessa a Lula, aos Bolsonaro, nem a Gilberto Kassab, o Centrão e seus múltiplos candidatos. Muito menos ao STF. Se ninguém quer uma CPMI do Master, imagine uma delação de Vorcaro?