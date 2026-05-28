Sem deslanchar nas pesquisas, os ex-governadores Ronaldo Caiado (PSD-GO) e Romeu Zema (Novo-MG) ensaiam uma aliança ainda no primeiro turno da disputa presidencial de 2026. Os dois estiveram juntos na última terça-feira (26), quando a possibilidade ganhou força.\nNa política local, o ex-prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha (PRD), voltou a considerar a possibilidade de disputar uma vaga no Senado, caso não seja escolhido como vice na chapa do governador Daniel Vilela (MDB).\nEsses são os temas desta edição do Giro 360, o podcast de política do jornal O POPULAR, em parceria com a Rádio CBN Goiânia. A escalação do episódio segue o formato tradicional, com Caio Henrique Salgado, editor da coluna Giro, Júlio Lacerda, subeditor de Notícias, e o repórter Rubens Salomão.\nPara acompanhar, é só dar o play.