Toda eleição tem lá seus mistérios e o maior de todos em 2026 é a conversa (ou conversas) entre o presidente Lula e o senador Ciro Nogueira, que deu uma cambalhota e tirou o PP e o próprio Centrão da candidatura de Flávio Bolsonaro e empurrou para o que chamam de "neutralidade". Depois da reaproximação de Lula e Nogueira, a eleição nunca mais foi a mesma.\nCiro Nogueira, do Piauí, é um duplo recordista. Apoiou FHC, Lula, Dilma e Temer, até chefiar o que Jair Bolsonaro chamava de "coração" do seu governo, a Casa Civil. E esteve, de alguma forma, envolvido nos mais variados escândalos, desde a Lava Jato até o Banco Master. Foram sete esquemas de corrupção, cinco inquéritos e quatro denúncias formais, nenhuma condenação.\nSoa ingênuo o novo acerto entre Lula e Nogueira ser só por conveniências eleitorais no Piauí, onde ele disputa a reeleição ao Senado. E "pragmático" é pouco para definir o "reencontro" entre eles, que, desde outros carnavais, vivem entre amor e ódio Nogueira era o mais ácido crítico ao terceiro mandato de Lula. De repente, ficou mudo.