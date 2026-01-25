A confusa relação do padre José Carlos Toffoli, agora cônego, com o pastor Fabiano Zettel, também empresário, não é exatamente ecumênica, após o padre e um irmão venderem para o pastor metade da participação de ambos, que totalizava R$ 6,6 milhões, num resort de super luxo. É tudo estranho, intrigante, e confirma o principal: o poder de alcance de Daniel Vorcaro, do Banco Master.\nVorcaro, "banqueiro liquidado", vai tomando forma de um imenso polvo, com tentáculos por todas as instâncias de poder, público ou privado, ateu ou religioso, deixando um rastro de biografias arrasadas, tornozeleiras vergonhosas e instituições arranhadas.\nO pastor Zettel é cunhado e operador financeiro de Vorcaro. Já o padre Carlão é irmão do ministro do STF Dias Toffoli e sócio de um outro irmão, o engenheiro Eugênio Toffoli, em resorts de super luxo que não condizem com desapego de padres e cônegos nem com a residência de classe média do engenheiro.