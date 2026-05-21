Este episódio do Giro 360 é dedicado aos movimentos da oposição em Goiás para as eleições deste ano — ou à falta deles. O PL enfrenta racha interno, e o nome do senador Wilder Morais para o governo não empolga parte da legenda. O PT, por sua vez, nem mesmo decidiu se terá candidato ou não, diante da resistência da deputada Adriana Accorsi. Já o PSDB do ex-governador Marconi Perillo aparece isolado.\nO Giro 360 é o podcast de política do jornal O POPULAR, em parceria com a Rádio CBN Goiânia. Nesta edição, participam o editor da coluna Giro, Caio Henrique Salgado, o subeditor de Notícias, Júlio Lacerda, e o repórter Rubens Salomão.\nPara acompanhar, é só dar o play.\n-Giro325 (1.3413041)