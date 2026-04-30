Esta edição do Giro 360 analisa os números da primeira pesquisa Genial/Quaest para o governo de Goiás após a desincompatibilização de Ronaldo Caiado (PSD) e a posse de Daniel Vilela (MDB).\nO emedebista lidera todos os cenários, seguido pelo ex-governador Marconi Perillo (PSDB). A deputada federal Adriana Accorsi (PT) e o senador Wilder Morais (PL) também aparecem pontuando.\nO editor da coluna Giro, Caio Salgado, o subeditor de Notícias de O POPULAR, Júlio Lacerda, e o repórter de política Rubens Salomão analisam em detalhe os números do levantamento, que traz ainda as intenções de voto para o Senado.\nNo segundo bloco, o tema é a escolha do vice na chapa governista.\nO Giro 360 é o podcast de política do jornal O POPULAR, em parceria com a rádio CBN Goiânia.\nPara acompanhar, é só dar o play.\n-Giro322 (1.3404582)