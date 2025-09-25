Para esta edição, o Giro 360 foi ao quarto andar do Palácio Pedro Ludovico Teixeira, onde fica o gabinete do vice-governador de Goiás, Daniel Vilela (MDB).\nNome mais cotado para suceder o governador Ronaldo Caiado (UB), Daniel conversou por mais de uma hora com o editor da coluna Giro, Caio Henrique Salgado; o subeditor de Notícias do POPULAR, Júlio Lacerda; e o repórter de política Rubens Salomão.\nA entrevista abordou temas como a agenda de Caiado — cada vez mais voltada para compromissos fora do estado —, a relação com o prefeito de Goiânia, Sandro Mabel (UB), a corrida para entregar obras de infraestrutura e a escolha do vice para a eleição de 2026.\nO Giro 360 é o podcast de política do jornal O POPULAR, em parceria com a rádio CBN Goiânia.\nPara acompanhar a entrevista, é só dar o play.\n-Giro303 (1.3316974)