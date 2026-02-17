A ida do presidente Lula à Sapucaí e a homenagem que recebeu da Escola Acadêmicos de Niterói são daquelas coisas que levantam debate, muitas vozes de especialistas, defesa dos governistas e críticas e ações da oposição, mas... é tudo espuma, pelo menos sob o ponto de vista jurídico. Só que a questão também é política.É evidente que Lula tirou uma casquinha eleitoral do “maior espetáculo da Terra” e a escola ganhou visibilidade desproporcional na sua estreia no Grupo Especial. Mas fica nisso. Lula não deve sofrer punições nem deve ter conquistado um único voto e a escola corre o sério risco de ser rebaixada para a Série Ouro.Diferentemente dos absurdos de Jair Bolsonaro a cada 7 de Setembro, o governo se cercou de cuidados neste carnaval. Segurou o ímpeto de Lula e Janja de participar do desfile e pautou o presidente, os ministros e toda a comitiva para ficarem de boca calada. Apesar disso, ninguém, da oposição e do governo, acredita que não foi um lance eleitoral. Óbvio que foi.Além de forçarem Lula e Janja a “se comportarem direitinho”, seus assessores recorrem ao argumento de que o governo não usou dinheiro público na escola (além do que as demais receberam), nem teve qualquer ingerência no enredo, nas alas, no samba e nas alegorias da Acadêmicos de Niterói, que teria escolhido Lula apenas pelo seu passado e sua história, não pelo futuro.Acredite quem quiser. Quem viu o desfile sabe que a verdade, transmitida ao vivo e gravada e fotografada sob vários ângulos, é que a escola fez propaganda dos feitos do governo, do número de Lula nas eleições e até da estrela do PT. E se tivesse sido com Jair Bolsonaro em 2022?O maior erro da escola, aliás, foi usar um boneco fantasiado de presidiário, atrás das grades e com uma tornozeleira eletrônica danificada. Lula e o Planalto não tiveram nada a ver com isso, nem sequer sabiam com antecipação? Se tiveram ou sabiam, foi uma burrice, porque a reação seria óbvia, como acabou sendo.Michelle Bolsonaro não perdeu tempo e devolveu na mesma moeda, com o que chamou nas redes sociais de “registro de um fato histórico”: “quem foi preso por corrupção foi Lula”. Que tal uma guerra de bonecos presidiários? E se a escola for rebaixada, vai virar chacota?A homenagem a Lula passou pelo TSE antes do desfile, sob argumento de que a corte não poderia proibir antecipadamente, o que caracterizaria censura prévia. Também deve passar depois do desfile realizado e encerrado, sob alegação de que não foi campanha antecipada, apenas uma homenagem a um personagem relevante do Brasil. Não dá, porém, para tapar o sol com a peneira: foi um ato eleitoral e será material da campanha oficial.