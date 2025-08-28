É hora de entrevista no Giro 360, o podcast de política do jornal O Popular, em parceria com a Rádio CBN Goiânia.\nA convidada desta edição é a deputada federal Adriana Accorsi (PT-GO). Eleita com 95% dos votos para presidir o partido em Goiás, ela conversa com o editor da coluna Giro, Caio Henrique Salgado; o subeditor de Notícias de O Popular, Júlio Lacerda; e o repórter de política Rubens Salomão.\nO bate-papo gira em torno das metas do partido para 2026, como as eleições estaduais, a posição em relação ao governador Ronaldo Caiado (UB) e questões administrativas do estado e de Goiânia — onde Adriana disputou a eleição para prefeita em 2024, mas não conseguiu chegar ao segundo turno.\nPara acompanhar, é só dar o play.\n-Giro299 (1.3305599)