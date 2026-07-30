Números da corrida ao Palácio das Esmeraldas reforçam os desafios da oposição e o cenário favorável para a base do governo. A nova rodada da pesquisa Genial/Quaest, publicada nesta quinta-feira (30), mostra o governador e pré-candidato à reeleição, Daniel Vilela (MDB), à frente na disputa, com 37% das intenções de voto. O ex-governador Marconi Perillo (PSDB) aparece em segundo, com 21%, e o senador Wilder Morais (PL), tem 11%.\nEsta edição do podcast Giro 360 analisa também a mudança no cenário para a disputa pelas duas vagas no Senado, influenciada principalmente pela entrada do ex-prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha (PRD). A ex-primeira-dama de Goiás Gracinha Caiado (UB) aparece à frente, com 20% das intenções de voto.\nParticipam desta edição o editor da coluna Giro, Caio Henrique Salgado; o subeditor de Notícias de O POPULAR, Júlio Lacerda; e o repórter Rubens Salomão.