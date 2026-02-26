A decisão do PL de lançar candidato próprio ao governo em Goiás — o senador Wilder Morais, com Ana Paula Rezende na vice — exigiu mudanças na estratégia da base do governador Ronaldo Caiado (PSD), principalmente na montagem das chapas para deputado federal e deputado estadual.\nPara debater esses efeitos colaterais, o editor da coluna Giro, Caio Henrique Salgado, e o repórter Rubens Salomão recebem uma convidada especial: a colunista de O Popular e da CBN Goiânia, Cileide Alves.\nOs três comentam, ainda, as reações dentro do próprio PL, já que havia uma ala do partido que defendia a aliança com o Palácio das Esmeraldas.\nO Giro 360 é o podcast de política do jornal O Popular, em parceria com a Rádio CBN Goiânia.\nPara ficar por dentro da política goiana, é só dar o play.\n-Giro3160 (1.3379259)