O projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA) chegou à Câmara de Goiânia e o presidente da Casa, Romário Policarpo (PRD), reclama do valor reservado para as emendas impositivas dos vereadores, que está estipulado em R$ 177 milhões. Para colocar o texto em votação, Policarpo exige aumento no montante.\nEste é um dos temas desta edição do Giro 360, o podcast de política do POPULAR, em parceria com a CBN Goiânia. O editor da coluna Giro, Caio Henrique Salgado; o subeditor de Notícias do jornal, Júlio Lacerda; e o repórter Rubens Salomão explicam mais essa divergência da Câmara com o Paço Municipal.\nNo segundo bloco, o tema é a movimentação para a eleição estadual de 2026. O nome do ex-deputado federal e presidente da Faeg, José Mário Schreiner (MDB), ganha força como possível vice na chapa encabeçada por Daniel Vilela (MDB).