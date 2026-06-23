Desembargador Leandro Crispim, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (Divulgação/TJ-GO)\nO presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO), desembargador Leandro Crispim, deferiu pedido liminar protolocado pelo governo estadual e suspendeu decisão de primeira instância que suspendeu o contrato firmado com a Paladium Corp Desenvolvimento de Tecnologia para a ampliação do programa IA Contra o Crime.\nO magistrado argumenta em seu despacho que a suspensão "acarreta grave lesão à segurança pública ao inviabilizar a expansão de ferramenta tecnológica voltada à prevenção e repressão da criminalidade, bem como à ordem administrativa, por interferir na execução de política pública estruturante já planejada e em fase de implementação".\nEstado pagará R$ 304 milhões para ampliar o IA Contra o Crime