Ação civil pública proposta por 10 promotores de Rio Verde pedindo à Justiça a decretação de nulidade de dois termos de compromissos assinados com a Cooperativa Comigo e um com a Cereal Comércio e o governo estadual para execução de obras rodoviárias foi percebida internamente na base do Ministério Público, como uma demonstração de “atuação independente, técnica, com coragem, coesão e unidade”. A ação foi protocolada nesta segunda-feira (3) na Vara das Fazendas Públicas, Registros Públicos e Ambiental da comarca de Rio Verde.\nO procurador-geral Cyro Terra provocou um descontentamento interno quando anunciou ter desistido de recorrer ao Supremo Tribunal Federal (STF) para reverter decisão do Tribunal de Justiça contra o uso de câmeras em fardas por policiais militares de Anápolis, em ação proposta por promotores do município. O anúncio da desistência ocorreu na reunião do Colégio de Procuradores, em 21 de outubro. Os promotores se incomodam com um possível alinhamento do procurador-geral com o governo de Ronaldo Caiado (UB).