Uma reunião na tarde desta terça-feira (6) entre a vereadora Aava Santiago, o deputado estadual Carlos Kabral e o presidente regional do PSB, o ex-deputado federal Elias Vaz, marcou a estreia da vereadora no comando do partido em Goiás, ainda que informalmente. A filiação de Aava ao PSB e o anúncio de que ela assumirá a direção em Goiás ocorreram ontem, em Recife, depois de sua reunião com o presidente nacional do PSB, o prefeito João Campos. Sua filiação só ocorrerá em março, durante a janela partidária, mas ela já assumirá o comando.\nA deputada federal Tábata Amaral (PSB) foi a primeira interlocutora da vereadora no PSB. Depois o prefeito João Campos conversou com Elias Vaz e com o senador Jorge Kajuru. “(João Campos) apenas pediu meu aval como senador e único a ter mandato federal em Goiás. (Dei) total (aval ao pedido), mas sem discutir candidatura ao governo de Goiás”, disse Kajuru a esta colunista. O senador afirmou que recebeu a vereadora “da melhor forma possível”, mas ressalvou que ainda não conversou com ela.