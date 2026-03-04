Aava Santiago (Reprodução / Instagram Aava Santiago)\nOs diretórios estadual e metropolitano do PSDB moveram ação junto ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE) com o objetivo de pedir o mandato da vereadora Aava Santiago (PSB) por infidelidade partidária.\nAava deixou a sigla no mês passado e se filiou ao PSB sem garantir previamente uma carta de anuência. Como a janela partidária de 2026 vale apenas para deputados estaduais e federais, o documento é tido como obrigatório para que movimentos deste tipo sejam realizados sem risco de questionamentos jurídicos.\nA peça protocolada na noite de terça-feira (3) aponta que ela teve apoio, inclusive financeiro, da legenda e foi eleita não apenas com seus votos, mas também com os de outros candidatos da chapa proporcional. “O mandato que hoje exerce não decorre de projeto político individual dissociado da legenda, mas da conjugação entre sua candidatura e a força partidária que a sustentou perante o eleitorado”, diz o documento.