A violência contra a mulher no Brasil deixou de ser uma sucessão de episódios isolados há muito tempo. Trata-se de um problema estrutural, que atravessa relações familiares, espaços públicos e padrões culturais profundamente enraizados. Ainda assim, a cada crime que ganha repercussão nacional, a reação coletiva costuma ser de surpresa, como se estivéssemos diante de um fato excepcional.\nEpisódios recentes ajudam a dimensionar essa realidade. Em Itumbiara, o caso chocou o país. Dois irmãos foram assassinados pelo próprio pai em um crime investigado como violência vicária, situação em que o agressor atinge os filhos para provocar sofrimento psicológico na mãe. Trata-se de uma forma extrema de violência de gênero, que mostra como conflitos conjugais podem se transformar em tragédias familiares.