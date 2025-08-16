Bons tempos aqueles em que a arte política prefigurava alvoradas rubras. As obras engajadas haviam vencido a estética das sacristias. Onde rezas, razão. Onde bolor, ardor. Onde incenso, sensatez. A arte revolucionária denunciava: “Os Fuzilamentos do Três de Maio”, de Goya. Mobilizava: “A Liberdade Guiando o Povo”, de Delacroix. Alicerçava a tela mais popular do século 20: “Guernica”, de Picasso.\nEla nunca foi pura, porém. Simulando entusiasmo, a estética política regredia a formas mornas para festejar chefes nefastos, fosse ele um Napoleão neoclássico ou um Stálin do realismo socialista. Eram percalços passageiros porque progresso havia e a arte avançava.\nUm belo dia a ideia socialista foi para o ralo. O dinheiro dissolveu estética, a propaganda envenenou-a, as imagens algorítmicas aplastaram corações e mentes. A arte política acabou porque a política e a arte implodiram antes. Em que pese -e pesam toneladas- a mercantilização da vida, algo da arte política perdura nos grafites de Bansky, em pixações ferozes e até em memes. E ela está inteiraça no livro “Those Passions: On Art and Politics”, publicado há pouco lá fora.