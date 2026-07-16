A definição dos nomes para a disputa ao Senado dividiu a base do governador de Goiás, Daniel Vilela (MDB). Nesta semana, aumentou a pressão pela desistência de Zacharias Calil (MDB) e Gustavo Mendanha (PRD), para direcionamento da estrutura governista para os projetos de Gracinha Caiado (União Brasil) e Vanderlan Cardoso (PSD).\nEste é o tema do Giro 360, podcast de política do jornal O POPULAR, em parceria com a Rádio CBN Goiânia. Nesta edição, as análises são do editor da coluna Giro, Caio Henrique Salgado, e dos repórteres de política Fabiana Pulcineli e Rubens Salomão.\nNo segundo bloco, os três comentam a mais recente pesquisa Genial/Quaest sobre a corrida à Presidência da República. Os números mostram estagnação do ex-governador Ronaldo Caiado (União Brasil).\nPara acompanhar, é só dar o play.